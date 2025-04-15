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У Раді розгорівся скандал через голосування за продовження воєнного стану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Раді розгорівся скандал через голосування за продовження воєнного стану
«Слуга» Василевська-Смаглюк назвала Гончаренка «обдарованим нардепом з «Євросолідарності»
колаж: glavcom.ua

Парламентар Олексій Гончаренко заявив, що не голосуватиме за чергове продовження дії воєнного стану

Верховна Рада планує завтра проголосувати за продовження дії воєнного стану та мобілізації. Однак деякі депутати висловили невдоволення через це. Про це повідомляє «Главком».

Так, член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram-каналі, що не буде голосувати за продовження воєнного стану 16 квітня.

Причинами стали відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

«ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується», – каже він.

Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану
Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану
скріншот

Раніше лідер «Європейської солідарності», пʼятий президент України Петро Порошенко розкритикував терміни голосування за воєнний стан. Він заявив, що влада «почала зловживати воєнним станом».

«Зараз вноситься чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент його підтримати. Ми точно знаємо, що його потрібно голосувати! Але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне: влада почала зловживати воєнним станом. Використовує його не тільки для оборони країни, а й для побудови авторитарного режиму», – заявив він.

Тим часом народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що відмова від голосування за продовження воєнного стану – це «підігравання ворогу».

«Деякі особливо обдаровані нардепи з «Євросолідарності» планують не голосувати за це, підігруючи ворогу. Після кривавих ракетних ударів, після Сум, Кривого Рогу, під час нещадних обстрілів на Харківщині такі дії можна кваліфікувати як виправдовування агресії або диверсію чи ще трошки почекаємо?» – заявила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Обидва документи опрацьовував комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі його мають розглянути парламентарі.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність Олексій Гончаренко воєнний стан

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