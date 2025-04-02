Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік

13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, у тому числі і Петро Порошенко

За третій рік великої війни експрезидент заробив 4,6 млрд грн, це втричі більше показників попередніх двох років

Народний депутат Петро Порошенко наростив свої статки на понад 4,6 млрд грн за 2024 рік. Ці дані зафіксовані у щорічній декларації лідера «Євросолідарності», оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

У 2024 році сукупний дохід задекларований Петром Порошенком становив 4,62 млрд грн. Ця цифра – у понад три рази більша за аналогічний показник 2023 та 2022 років, коли доходи Порошенка становили 1,44 млрд та 1,43 млрд гривень відповідно. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли нардеп заробив всього 162 млн грн, заробітки Порошенка у 2024-му зросли у 30 разів.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Зросли і обсяги коштів вкладені у придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 млн грн, то у 2024 році Порошенко вивів з України майже вдвічі більше – 1,21 млрд грн. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури.

Таким чином, за три роки повномасштабної війни Порошенко задекларував сумарно понад 7,5 млрд грн доходу, з яких більшість отримано у 2024 році.

Як раніше повідомлялось, Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1,05 млрд грн та ще 986 млн грн подарував.

Як писало видання NV, за час повномасштабної війни Порошенко піднявся у рейтингу найбагатших українців з 12 на третє місце. Його родина задекларувала майже мільярд доларів у різних активах.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, вважаючи їх заслуженими.