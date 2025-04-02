Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік
13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, у тому числі і Петро Порошенко
фото: eurosolidarity.org

За третій рік великої війни експрезидент заробив 4,6 млрд грн, це втричі більше показників попередніх двох років

Народний депутат Петро Порошенко наростив свої статки на понад 4,6 млрд грн за 2024 рік. Ці дані зафіксовані у щорічній декларації лідера «Євросолідарності», оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

У 2024 році сукупний дохід задекларований Петром Порошенком становив 4,62 млрд грн. Ця цифра – у понад три рази більша за аналогічний показник 2023 та 2022 років, коли доходи Порошенка становили 1,44 млрд та 1,43 млрд гривень відповідно. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли нардеп заробив всього 162 млн грн, заробітки Порошенка у 2024-му зросли у 30 разів.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Зросли і обсяги коштів вкладені у придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 млн грн, то у 2024 році Порошенко вивів з України майже вдвічі більше – 1,21 млрд грн. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури. 

Таким чином, за три роки повномасштабної війни Порошенко задекларував сумарно понад 7,5 млрд грн доходу, з яких більшість отримано у 2024 році.

Як раніше повідомлялось, Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1,05 млрд грн та ще 986 млн грн подарував.

Як писало видання NV, за час повномасштабної війни Порошенко піднявся у рейтингу найбагатших українців з 12 на третє місце. Його родина задекларувала майже мільярд доларів у різних активах. 

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук. 

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. 

Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, вважаючи їх заслуженими.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко санкції бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник Трампа наголосив, що не вірить в інформацію про переговори з українською опозицією
Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа
6 березня, 21:37
Гроші підуть на потреби державного бюджету
Україна отримала від Канади $1,7 млрд із заморожених російських активів
13 березня, 13:53
Міністр фінансів звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13-15%
Мінфін США готовий «без вагань» запровадити жорсткіші санкції проти Росії
13 березня, 17:51
Зеленський: Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
13 березня, 21:23
Політик вважає, що фортифікаційні споруди та мінування території зможуть зупинити росіян
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
18 березня, 16:00
Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
25 березня, 10:48
У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі
Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів
24 березня, 09:24
Косметичні бренди у ЄС пояснили, які проблеми несе торгова війна із США
Провідні косметичні бренди ЄС відмовляються брати участь у торговій війні із США
24 березня, 13:15
Головні новини ночі проти 2 квітня
Обстріл Харкова та Запоріжжя, рекордна промова сенатора: головне за ніч
Сьогодні, 05:42

Суспільство

Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік
Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік
Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список
Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список
Росія готується до ривка на фронті: названо терміни
Росія готується до ривка на фронті: названо терміни
Неодноразово намагався долучитися до лав ЗСУ. Згадаймо солдата Сергія Трофімчука
Неодноразово намагався долучитися до лав ЗСУ. Згадаймо солдата Сергія Трофімчука
Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW
Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
42K
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
39K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
37K
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
26K
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua