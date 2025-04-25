Порошенки ділять майно в любові. Експрезидент послав сигнал фанатам

Порошенко відповів на чутки про можливе розлучення із дружиною

На тлі гучної новини про судовий позов Марини Порошенко щодо поділу майна з чоловіком вартістю 17 млрд грн, експрезидент Петро Порошенко опублікував у Facebook новий пост. Він дав зрозуміти, що подружжя розлучатися не збирається. Про це повідомляє «Главком».

Порошенко опублікував фото зі своєю дружиною, підписавши його лаконічно й красномовно: «Кохаю». Цей пост став своєрідною відповіддю на чутки про можливе розлучення.

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Нагадаємо, що дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна вартістю 17 млрд грн. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.