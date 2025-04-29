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Актор Задніпровський розказав про свою образу на режисера Уривського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Задніпровський розповів, що Уривський запросив його до роботи над виставою «Конотопська відьма» як комедійного актора
колаж: glavcom.ua

Артист розповів, що його запросили до роботи над виставою «Конотопська відьма» як комедійного актора

Народний артист України Назар Задніпровський відверто поділився своїми враженнями від співпраці з режисером Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іваном Уривським. Актор зізнався, що нині виключений із його постановок. Про це Задніпровський розказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

«Зараз він (Уривський, – «Главком») мене вже не бачить, не хоче бачити у своїх постановках. Я вже, мабуть, йому набрид, мабуть, я не дуже зручний в роботі своїми запитаннями, своїм скептицизмом. Хоча я знаю, що він з деякими акторами дорослими працює», – зазначив Задніпровський.

Артист розповів, що його запросили до роботи над виставою «Конотопська відьма» як комедійного актора. За словами митця, режисер Іван Уривський прямо заявив, що розраховує на нього та Олександра Ярему, адже сам не має великого досвіду роботи з комедією й потребує підтримки. До команди також долучилися Андрій Самінін та Михайло Кукуюк, і, як зазначив Задніпровський, разом їм вдалося створити сильний гумористичний тандем.

Актор також нагадав, що ця вистава згодом отримала Шевченківську премію і висловив претензію до керівництва: «Знову таки претензія до керівництва тогочасного, чому якщо можна вісім людей десь подавати на Шевченківську премію, чому тільки троє людей було подано. Про акторів взагалі не згадав. У театрі Франка «Конотопську відьму» актори не робили, тому ми не заслужили Шевченківську премію».

Назар Задніпровський (9 листопада 1975 року, м. Київ) – український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2007), Народний артист України. З 1997 року – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Відомий за ролями у фільмі «Скажене весілля» та серіалі «Будиночок на щастя».

Нагадаємо, ім'я режисера-постановника Івана Уривського останній рік згадується через гучний успіх його постановки «Конотопська відьма» за однойменною повістю драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона завоювала популярність не лише серед глядачів Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, а й стала сенсацією в соціальних мережах. Постановка також отримала Шевченківську премію.

Раніше Назар Задніпровський пояснив, чому скандальна Оксана Байрак поїхала до Росії. Він зазначив, що режисерка неабияк самозакохана. До початку повномасштабної війни, вона знімала стрічки, кошти на які давала Росія, працювала з російськими акторами. Однак, коли почалася велика війна, скандальна режисерка стала нікому не потрібною.

До слова, у популярному серіалі «Будиночок на щастя» одну з головних ролей грала українська акторка Галина Безрук, яка нині працює в РФ та мовчить про війну в Україні. Акторка живе у Москві з російським актором Артемом Алєксєєвим та донькою. Актор Назар Задніпровський висловився про позицію колеги, з якою разом знімався в серіалі.

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Теги: Театр Франка Іван Уривський

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