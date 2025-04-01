Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців

Лідером «рейтингу багатіїв» став Ілон Маск з 342 мільярдами доларів

Ахметов дістався лише 390-ї позиції

Американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців. Про повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Чистий капітал Маска видання оцінює у 342 млрд доларів. Ілон Маск є співзасновником семи компаній, включно з виробником електромобілів Tesla, космічною компанією SpaceX і стартапом зі штучного інтелекту xAI.

До десятки найбагатших, за версією Forbes, також увійшли:

Марк Цукерберг (216 млрд доларів) – засновник компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram;

Джефф Безос (215 млрд доларів) – засновник компанії Amazon;

Ларрі Еллісон (192 млрд) – голова правління, головний технічний директор і співзасновник програмного гіганта Oracle;

Бернар Арно та сім’я (178 млрд доларів) – очільник концерну LVMH, що складається з 75 модних і косметичних брендів;

Уоррен Баффет (154 млрд доларів) – інвестор;

Ларрі Пейдж (144 млрд доларів) – ексгендиректор Alphabet, материнської компанії Google, нині – член правління та контрольний акціонер;

Сергій Брін (138 млрд доларів) – експрезидент Alphabet, нині – член правління та контрольний акціонер;

Амансіо Ортега (124 млрд доларів) – експрезидент бізнес-групи Inditex, що володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius тощо;

Стів Балмер (118 млрд доларів) – колишній генеральний директор Microsoft.

Щодо представників України, то найвищу позицію серед них – 390-ту у списку – посів власник Гірничо-металургійної групи «Метінвест» Рінат Ахметов (7,9 млрд доларів чистого капіталу». Також до списку включені Віктор Пінчук (3,2 млрд доларів), експрезидент України Петро Порошенко (1,8 млрд доларів), засновник групи агрокомпаній Kernel Андрій Веревський (1,4 млрд доларів), скандальний нардеп Вадим Новинський (1,2 млрд доларів) та пов’язаний з гірничодобувною групою Ferrexpo Костянтин Жеваго (1,2 млрд доларів).

Раніше стадо відомо, що низка мільярдерів, які підтримали президента США Дональда Трампа та були присутні на його інавгурації 20 січня 2024 року, відтоді сумарно втратили 209 млрд доларів. Серед таких, зокрема, були Ілон Маск, Джефф Безос, Сергій Брін, Марк Цукерберг і Бернар Арно.