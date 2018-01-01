Появилось видео, на котором Том Круз ломает ногу на съемках «Миссии невыполнимой»

Ролик в подробностях показывает, что случилось с его ногой во время неудачного прыжка с крыши

Популярный голливудский актер Том Круз практически всегда самостоятельно исполняет даже самые сложные трюки. Эта храбрость прославила его на весь мир. Однако не все его лихачества оканчиваются зрелищной картинкой и всемирным признанием. Иногда случается и более драматичный исход. Например, во время работы над шестой частью блокбастера «Миссия



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Том Круз

Ролик в подробностях показывает, что случилось с его ногой во время неудачного прыжка с крыши

Популярный голливудский актер Том Круз практически всегда самостоятельно исполняет даже самые сложные трюки. Эта храбрость прославила его на весь мир. Однако не все его лихачества оканчиваются зрелищной картинкой и всемирным признанием. Иногда случается и более драматичный исход. Например, во время работы над шестой частью блокбастера «Миссия невыполнима» 55-летний артист сломал ногу.

Информация об этом появилась несколько месяцев назад. Однако лишь сейчас появилось видео, запечатлевшее инцидент.

Ролик был продемонстрирован во время The Graham Norton Show на телеканале BBC One, а позже размещен на YouTube. В нем видно, как актер прыгает с одной крыши на другую, но ударяется о стену и его нога заметно выворачивается. По словам Круза по сюжету он должен был врезаться в стену, а потом подтянуться и бежать дальше. Но после столкновения актер сразу понял, что получил перелом, и попросил отвезти его в больницу.

«Я проводил по восемь-десять часов в день и семь дней в неделю в реабилитационном центре, потому что у нас все еще оставались важные трюки, которые необходимо было выполнить», - комментирует артист.

Из-за этой травмы артист вынужден был на два месяца приостановить работу над картиной. Выход ленты запланирован на 26 июля.

Джерело: 24 канал