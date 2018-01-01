Мила Кунис получила неожиданный подарок

Актрисе подарили поросенка

Пока голливудские звезды ждут ежегодную церемонию «Оскар», Мила Кунис уже получила награду. Актриса стала участницей парада в Массачусетс вместе с театральным сообществом студентов Гарварда. Звезда поднялась на сцену, где выполнила несколько забавных трюков и спародировала медведя из фильма «Третий



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Актриса Мила Кунис

Актрисе подарили поросенка

Пока голливудские звезды ждут ежегодную церемонию «Оскар», Мила Кунис уже получила награду. Актриса стала участницей парада в Массачусетс вместе с театральным сообществом студентов Гарварда. Звезда поднялась на сцену, где выполнила несколько забавных трюков и спародировала медведя из фильма «Третий лишний», в котором исполнила одну из главных ролей.

Но главное — 34-летняя актриса получила премию Hasty Paudding Award, которая считается одной из самых престижных наград в области театрального искусства. Кроме того, студенты присвоили Миле звание «Женщины года-2018» и подарили приз в виде милого игрушечного поросенка. Дети актрисы точно будут счастливы, потому как мама вернется домой не с пустыми руками.

Джерело: graziamagazine.ru