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    Шоу-биз

    Мила Кунис получила неожиданный подарок

    Актрисе подарили поросенка
    Пока голливудские звезды ждут ежегодную церемонию «Оскар», Мила Кунис уже получила награду. Актриса стала участницей парада в Массачусетс вместе с театральным сообществом студентов Гарварда. Звезда поднялась на сцену, где выполнила несколько забавных трюков и спародировала медведя из фильма «Третий
    • Сьогодні, 14:16
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    Актриса Мила Кунис
    Актриса Мила Кунис

    Актрисе подарили поросенка

    Пока голливудские звезды ждут ежегодную церемонию «Оскар», Мила Кунис уже получила награду. Актриса стала участницей парада в Массачусетс вместе с театральным сообществом студентов Гарварда. Звезда поднялась на сцену, где выполнила несколько забавных трюков и спародировала медведя из фильма «Третий лишний», в котором исполнила одну из главных ролей.

    Но главное — 34-летняя актриса получила премию Hasty Paudding Award, которая считается одной из самых престижных наград в области театрального искусства. Кроме того, студенты присвоили Миле звание «Женщины года-2018» и подарили приз в виде милого игрушечного поросенка. Дети актрисы точно будут счастливы, потому как мама вернется домой не с пустыми руками.

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    Мила Кунис получила неожиданный подарок
    Мила Кунис получила неожиданный подарок
    Мила Кунис получила неожиданный подарок

    Джерело: graziamagazine.ru

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