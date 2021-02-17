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    Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

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    Украинский хореограф&nbsp;Алена Шоптенко - Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Украинский хореограф Алена Шоптенко

    Артистка исполнила обещание, данное фанатам

    Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая недавно эротично станцевала в полумраке в дыму, порадовала фанатов неожиданным контентом.

    Так, звезда едва ли не впервые в Instagram запостила фотографию, на которой изображена в купальнике. На снимке Алена позирует на пляже в черно-голубом бикини, а позади нее виднеются многоэтажки.

    Как отметила Шоптенко, фотография была сделана во время ее отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Там сейчас танцовщица проводит свой отпуск.

    instagram.com/alena_shoptenko/
    instagram.com/alena_shoptenko/

    «Я обещала фото в купальнике», - прокомментировала Алена.

    Подписчики страницы Шоптенко наделали ей комплиментов и отметили, что у нее невероятно красивая спортивная фигура.

    Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

    Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.

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    Теги: знаменитости Алена Шоптенко самые сексуальные шоу-бизнес
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