Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

Артистка исполнила обещание, данное фанатам

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая недавно эротично станцевала в полумраке в дыму, порадовала фанатов неожиданным контентом.

Так, звезда едва ли не впервые в Instagram запостила фотографию, на которой изображена в купальнике. На снимке Алена позирует на пляже в черно-голубом бикини, а позади нее виднеются многоэтажки.

Как отметила Шоптенко, фотография была сделана во время ее отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Там сейчас танцовщица проводит свой отпуск.

instagram.com/alena_shoptenko/

«Я обещала фото в купальнике», - прокомментировала Алена.

Подписчики страницы Шоптенко наделали ей комплиментов и отметили, что у нее невероятно красивая спортивная фигура.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.