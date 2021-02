Звезда фильмов Marvel создала свой первый вибратор (фото)

Звезда представила секс-игрушку в День святого Валентина

Американская актриса Гвинет Пэлтроу представила новую секс-игрушку в День святого Валентина. Об этом она сообщила в Instagram.

Звезда фильмов Marvel опубликовала свою старую фотографию с кинопремии «Оскар», однако вместо статуэтки вставила себе в руки вибратор. Таким образом, артистка прорекламировала свой новый товар. «Я тоже умею делать мемы. За подробностями заходите на сайт Goop», — подписала пост Пэлтроу, ссылаясь на свой интернет-магазин.

instagram.com/gwynethpaltrow/

Описание товара гласит: «Мы не просто прислушивались к своим желаниям — мы прислушивались к вашим, когда создавали наш первый вибратор». Секс-игрушка стоимостью 95 долларов уже доступна на сайте Goop.

У оскароносной Пэлтроу есть свой магазин Goop. Он специализируется на продаже товаров «для здорового образа жизни». В ассортименте также присутствуют свечи с названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина») и This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм»).

