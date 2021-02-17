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    Звезда фильмов Marvel создала свой первый вибратор (фото)

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    <p>Американская актриса Гвинет Пэлтроу</p> - Звезда фильмов Marvel создала свой первый вибратор (фото)

    Американская актриса Гвинет Пэлтроу

    Фото: @gwynethpaltrow

    Звезда представила секс-игрушку в День святого Валентина

    Американская актриса Гвинет Пэлтроу представила новую секс-игрушку в День святого Валентина. Об этом она сообщила в Instagram.

    Звезда фильмов Marvel опубликовала свою старую фотографию с кинопремии «Оскар», однако вместо статуэтки вставила себе в руки вибратор. Таким образом, артистка прорекламировала свой новый товар. «Я тоже умею делать мемы. За подробностями заходите на сайт Goop», — подписала пост Пэлтроу, ссылаясь на свой интернет-магазин.

    instagram.com/gwynethpaltrow/
    instagram.com/gwynethpaltrow/

    Описание товара гласит: «Мы не просто прислушивались к своим желаниям — мы прислушивались к вашим, когда создавали наш первый вибратор». Секс-игрушка стоимостью 95 долларов уже доступна на сайте Goop.

    У оскароносной Пэлтроу есть свой магазин Goop. Он специализируется на продаже товаров «для здорового образа жизни». В ассортименте также присутствуют свечи с названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина») и This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм»).

    Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

    Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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