Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля

Предлагаем полюбоваться образами с красной дорожки кинофестиваля

78-й Венецианский кинофестиваль начался сегодня на итальянском острове Лидо. Один из старейших киносмотров в этом году открыла картина Педро Альмодовара «Параллельные матери», главные роли в которой исполнили любимица режиссера Пенелопа Крус, Айтана Санчес-Хихон («Прогулка в облаках») и Милена Смит.

Эта работа легендарного испанца, снятая во время пандемии, продолжает серию его фильмов о матерях и материнстве — «Все о моей матери» (1999) и «Боль и слава» (2019). Посмотреть картину в кино россияне смогут с 11 ноября, а пока предлагаем полюбоваться образами с красной дорожки кинофестиваля: на церемонии открытия блистали Хелен Миррен, Адриана Лима, Джорджина Родригес, Пенелопа Крус и другие знаменитости.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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