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    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля

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    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    instagram.com/georginagio

    Предлагаем полюбоваться образами с красной дорожки кинофестиваля

    78-й Венецианский кинофестиваль начался сегодня на итальянском острове Лидо. Один из старейших киносмотров в этом году открыла картина Педро Альмодовара «Параллельные матери», главные роли в которой исполнили любимица режиссера Пенелопа Крус, Айтана Санчес-Хихон («Прогулка в облаках») и Милена Смит.

    Эта работа легендарного испанца, снятая во время пандемии, продолжает серию его фильмов о матерях и материнстве — «Все о моей матери» (1999) и «Боль и слава» (2019). Посмотреть картину в кино россияне смогут с 11 ноября, а пока предлагаем полюбоваться образами с красной дорожки кинофестиваля: на церемонии открытия блистали Хелен Миррен, Адриана Лима, Джорджина Родригес, Пенелопа Крус и другие знаменитости.

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    Адриана Лима
    Спутница Криштиано Роналду
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус
    Барбара Палвин
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
    instagram.com/georginagio

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Пенелопа Крус и любовница Роналду. Как выглядели звезды на открытии Венецианского кинофестиваля