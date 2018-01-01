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    Ани Лорак похвасталась любовью российской публики

    Российские поклонники раскупили все билеты на концерт певицы
    Известная украинская певица Ани Лорак, которая не выходит на украинскую сцену уже три с половиной года, похвасталась ажиотажем вокруг ее нового концерта в России. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram анонс своего концерта в Санкт-Петербурге, на котором отмечено, что все билеты на шоу раскуплены. Как сообщалось ранее, это концертное
    • Сьогодні, 14:43
    • Розсилка
    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Российские поклонники раскупили все билеты на концерт певицы

    Известная украинская певица Ани Лорак, которая не выходит на украинскую сцену уже три с половиной года, похвасталась ажиотажем вокруг ее нового концерта в России.

    Артистка опубликовала на своей странице в Instagram анонс своего концерта в Санкт-Петербурге, на котором отмечено, что все билеты на шоу раскуплены.

    Как сообщалось ранее, это концертное шоу Diva готовилось в Киеве. Фото с репетиций она выкладывала на своей странице в социальной сети. Они заставили многих предположить, что артистка поставит это шоу и на украинской сцене. Сама артистка хоть и сказала, что обязательно выступить на своей родине. Однако при этом не уточнила, когда именно это состоится.

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    Однако первый концерт нового шоу Diva Лорак состоялся в Минске, теперь же певица отправляется в Россию, на самые крупные площадки Санкт-Петербурга и Москвы.

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    Джерело: Обозреватель

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