Ани Лорак похвасталась любовью российской публики
- Сьогодні, 14:43
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Российские поклонники раскупили все билеты на концерт певицы
Известная украинская певица Ани Лорак, которая не выходит на украинскую сцену уже три с половиной года, похвасталась ажиотажем вокруг ее нового концерта в России.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram анонс своего концерта в Санкт-Петербурге, на котором отмечено, что все билеты на шоу раскуплены.
Как сообщалось ранее, это концертное шоу Diva готовилось в Киеве. Фото с репетиций она выкладывала на своей странице в социальной сети. Они заставили многих предположить, что артистка поставит это шоу и на украинской сцене. Сама артистка хоть и сказала, что обязательно выступить на своей родине. Однако при этом не уточнила, когда именно это состоится.
Однако первый концерт нового шоу Diva Лорак состоялся в Минске, теперь же певица отправляется в Россию, на самые крупные площадки Санкт-Петербурга и Москвы.
Джерело: Обозреватель