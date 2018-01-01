Фаворита Нацотбора на «Евровидение» хотят отправить в тур вместе с Олегом Винником
- Сьогодні, 13:01
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Певца Melovin так же самоотверженно поддерживают девушки, как Олега Винника - женщзины в возрасте
Ведущий Нацотбора на «Евровидение» от Украины Сергей Притула предложил участнику конкурса Melovin (Константин Бочаров) отправиться во всеукраинский концертный тур вместе с Олегом Винником, сообщает «Главком».
Такое предложение поступило после того, как Бочаров выступил на Нацотборе со своей песней Under The Ladder, которая обеспечила ему место в финале конкурса. Ведущий отметил, что подобную поддержку фанатов он видел только у Олега Винника.
«Я думаю, что вам стоит сделать совместный тур. Ты и Олег Винник. Все твои девочки вместе с их бабушками - это будет кипяток!» – подчеркнул Сергей Притула.
В ответ на это Melovin отметил, что его фанаты очень талантливы, так как всегда особенно ярко поддерживают певца. Певец получил высшую оценку от зрителей - 9 баллов, также его выступление высоко оценили жюри, поставив 8 баллов. Таким образом исполнитель занял первое место в турнирной таблице полуфинала и стал одним из главных претендентов на победу в финале.
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе в этом году, станет известно 24 февраля.