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    Фаворита Нацотбора на «Евровидение» хотят отправить в тур вместе с Олегом Винником

    Певца Melovin так же самоотверженно поддерживают девушки, как Олега Винника - женщзины в возрасте
    Ведущий Нацотбора на «Евровидение» от Украины Сергей Притула предложил участнику конкурса Melovin (Константин Бочаров) отправиться во всеукраинский концертный тур вместе с Олегом Винником, сообщает «Главком». Такое предложение поступило после того, как Бочаров выступил на Нацотборе со своей песней Under The Ladder, которая
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Певца Melovin так же самоотверженно поддерживают девушки, как Олега Винника - женщзины в возрасте

    Ведущий Нацотбора на «Евровидение» от Украины Сергей Притула предложил участнику конкурса Melovin (Константин Бочаров) отправиться во всеукраинский концертный тур вместе с Олегом Винником, сообщает «Главком».

    Такое предложение поступило после того, как Бочаров выступил на Нацотборе со своей песней Under The Ladder, которая обеспечила ему место в финале конкурса. Ведущий отметил, что подобную поддержку фанатов он видел только у Олега Винника.

    «Я думаю, что вам стоит сделать совместный тур. Ты и Олег Винник. Все твои девочки вместе с их бабушками - это будет кипяток!» – подчеркнул Сергей Притула.

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    В ответ на это Melovin отметил, что его фанаты очень талантливы, так как всегда особенно ярко поддерживают певца. Певец получил высшую оценку от зрителей - 9 баллов, также его выступление высоко оценили жюри, поставив 8 баллов. Таким образом исполнитель занял первое место в турнирной таблице полуфинала и стал одним из главных претендентов на победу в финале.

    Кто именно представит Украину на песенном конкурсе в этом году, станет известно 24 февраля.

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