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    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа

    Артистка решила провести свой очередной отпуск в Дубае
    Украинская модель и певица Санта Димопулос, которая прославилась после участия в группе «ВИА Гра», выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий с отдыха. Артистка предстает в красном купальнике, который подчеркивает ее спортивные формы, , пишет «Главком». «Ушла на выходные в лето. Просьба не
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка
    Санта Димопулос
    Санта Димопулос

    Артистка решила провести свой очередной отпуск в Дубае

    Украинская модель и певица Санта Димопулос, которая прославилась после участия в группе «ВИА Гра», выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий с отдыха. Артистка предстает в красном купальнике, который подчеркивает ее спортивные формы, , пишет «Главком».

    «Ушла на выходные в лето. Просьба не беспокоить», - значится подпись под одним из снимков. А под другим фото она отмечает, что ей приходится перебирать предложениями о сотрудничестве с разными фотографами. Как отмечается в геолокации, эти фото были сделаны в Дубае.

    Подписчики не скупились на хвалебные отзывы в адрес певицы. «Восторг», «Шикарно», «Нереальная богиня», «Завораживающий вид», - пишут в комментариях.

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    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа
    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа
    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа
    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа
    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа
    Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа

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