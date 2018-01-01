Экс-участница «ВИА Гры» завалила Instagram жаркими фото с пляжа

Артистка решила провести свой очередной отпуск в Дубае

Украинская модель и певица Санта Димопулос, которая прославилась после участия в группе «ВИА Гра», выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий с отдыха. Артистка предстает в красном купальнике, который подчеркивает ее спортивные формы, , пишет «Главком». «Ушла на выходные в лето. Просьба не

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санта Димопулос

Артистка решила провести свой очередной отпуск в Дубае

Украинская модель и певица Санта Димопулос, которая прославилась после участия в группе «ВИА Гра», выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий с отдыха. Артистка предстает в красном купальнике, который подчеркивает ее спортивные формы, , пишет «Главком».

«Ушла на выходные в лето. Просьба не беспокоить», - значится подпись под одним из снимков. А под другим фото она отмечает, что ей приходится перебирать предложениями о сотрудничестве с разными фотографами. Как отмечается в геолокации, эти фото были сделаны в Дубае.

Подписчики не скупились на хвалебные отзывы в адрес певицы. «Восторг», «Шикарно», «Нереальная богиня», «Завораживающий вид», - пишут в комментариях.