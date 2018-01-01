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    Вера Брежнева не исключает, что пойдет в политику

    Артистка сказала, что является идейным человеком
    Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, заявила, что допускает в будущем свое участие в политической жизни, пишет «Главком». Отвечая на вопрос о своих политических амбициях, она уточнила, что является идейным человеком, и считает, что свою идею донести смогла бы. Артистка
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Артистка сказала, что является идейным человеком

    Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая в последние годы активно выступает в России, заявила, что допускает в будущем свое участие в политической жизни, пишет «Главком».

    Отвечая на вопрос о своих политических амбициях, она уточнила, что является идейным человеком, и считает, что свою идею донести смогла бы. Артистка подчеркнула, что в ближайшее время не ставит себе за цель идти в политику.

    При этом журналист Макс Назаров, который задал певице такой вопрос отметил, что она – второй человек на постсоветском пространстве с фамилией «Брежнева», индекс узнаваемости которой около 90%. Также он обратил внимание зрителей на то, что «в нашей политике не хватает сильных женщин».

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