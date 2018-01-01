Вера Брежнева рассказала, как в детстве выпрашивала у отдыхающих арбуз

В откровенном интервью популярная певица рассказала, какие цели не покорялись и какие поражения случались

Жизнь экс-участницы группы «Виа Гра» - настоящая история золушки. Будучи обычной девушкой из провинции Вере Брежневой удалось стать одной из самых востребованных звезд шоу-бизнеса. В далеком прошлом певица считала себя «гадким утенком», но сейчас она стала абсолютно уверена в себе и в том, что она делает.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вера Брежнева

В откровенном интервью популярная певица рассказала, какие цели не покорялись и какие поражения случались

Жизнь экс-участницы группы «Виа Гра» - настоящая история золушки. Будучи обычной девушкой из провинции Вере Брежневой удалось стать одной из самых востребованных звезд шоу-бизнеса.

В далеком прошлом певица считала себя «гадким утенком», но сейчас она стала абсолютно уверена в себе и в том, что она делает.

«Не секрет, что я из маленького города, из многодетной семьи, и ни связей, ни каких-либо материальных возможностей пробиться в шоу-бизнес у меня не было, - вспоминает певица. - Я приехала на первый в своей жизни кастинг группы «Виа Гра», в списке было около 450 человек, и я - в самом конце. Сначала, пока слушала, как все пели, была полна энтузиазма, а потом этот энтузиазм куда-то улетучился...Но когда очередь дошла до меня, я все-таки собралась и максимально проявила себя. Продюсеров было двое, они меня выбрали, но не подтвердили свой выбор окончательно. Прослушивания продолжались, смотрели других кандидаток. Через несколько дней был второй кастинг, который принес еще больше пе­реживаний. Но я прошла и на этот раз. Продюсеры убедились: я — именно то, что нужно коллективу», - так начала свой рассказ Брежнева.

«Я всегда была целеустремленная. Я не помню себя другой, я все время хотела чего-то добиться - и добивалась. Мне рассказывали родители, что, когда мне было всего года два, я подходила на пляже к отдыхающим, видела, что они сидят и едят, допустим, арбуз. Мне тоже хотелось кусочек, я становилась рядом и смотрела на арбуз, на людей - и мне давали этот арбуз. Конечно, сейчас я уже так не поступаю, потому что представить, что Вера Брежнева стоит на пляже и смотрит на людей... на арбуз... на людей... хотя это было бы смешно», - отметила певица.

Но, несмотря на упрямство и целеустремленность, глобальные поражения все-таки случались.

«У меня обычно все под контролем — всегда стараюсь держать руку на пульсе. Но случались ситуации, когда мне было очень сложно - я осталась одна с двумя детьми… И с работой было как-то ни шатко ни валко. В общем, очень подвешенное состояние по многим пунктам. В первую очередь моральное. Хотя, конечно, семья старалась меня поддерживать все это время, но…было очень тяжело.

Казалось бы, ты уже приняла решение, все взвесила и полна сил двигаться дальше, а потом раз - и жизнь показывает, что это все гораздо тяжелее, чем тебе представлялось. К счастью, меня быстро привели в чувство. Мне позвонил кастинг-директор Адама Сэндлера из Голливуда и предложил сняться в кино. Я подумала: «Ничего себе!» - и немножечко воспряла духом. Знаете, когда чувствуешь, что ты никому не нужен и поч­ва под ногами потерялась, такие звонки могут в одночасье все изменить. И пусть намеченного тогда в итоге не случилось, потому что я не уложилась в сроки, не было рабочей визы и так далее, это вселило в меня веру в себя. Вернее, вернуло ее», - рассказала артистка.









Джерело: Hello!