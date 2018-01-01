Певицу Приходько обманом сняли в предвыборной рекламе Порошенко
- Сьогодні, 10:37
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Розсилка
Певица думала, что снимается для социального ролика, а фрагменты с ней использовали в политической рекламе
Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что крайне возмущена тем, что видео с ней использовали в предвыборном рекламном ролике президента Петра Порошенко. Эти кадры, по словам, артистки были сделаны по просьбе министра культуры Евгения Нищука, который попросил ее сняться в социальном ролике, пишет «Главком».
Однако в результате ролик был озаглавлен «Идем вперед. Петр Порошенко». Обнародовали его в конце января на YouTube-канале и сайте отдела информационной политики Волынской ОГА.
Впрочем, Приходько заметила себя на видео только сейчас и записала обращение, в котором утверждает, что не давала согласия на участие в предвыборной кампании, и защищать свою честь и достоинство.
После этого ролик был удален с YouTube.