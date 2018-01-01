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    Ани Лорак травмировалась на репетиции

    Певица самоотверженно готовится к новому шоу
    Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, травмировала локти на репетиции. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети, сообщает «Главком». Репетиция состоялась в рамках подготовки к масштабному шоу певицы «Дива». Подготовка к нему проходит в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Певица самоотверженно готовится к новому шоу

    Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, травмировала локти на репетиции. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети, сообщает «Главком».

    Репетиция состоялась в рамках подготовки к масштабному шоу певицы «Дива». Подготовка к нему проходит в Москве и Киеве. Во время очередного занятия звезда зацепилась локтем за декорацию и поранилась.

    «Только закончились репетиции. Локти поранила в декорациях, но счастливая от хорошего результата» - подписала звезда снимок, который показывает ее с пластырем на локте.  

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    Как сообщалось ранее артистка вошла в число наиболее успешных музыкантов Украины, а также пообещала выступить в нашей стране. 

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