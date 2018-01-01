Лучшие наряды церемонии вручения премии «Грэмми»

Наиболее эффектные платья с церемонии вручения престижной музыкальной премии

В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных музыкальных наград «Грэмми». На юбилейной 60-й церемонии главные призы получили артисты Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар. На мероприятии собрались лучшие представители американского шоу-бизнеса. Пресса отмечает, что шоу получилось зрелищным и пышным. Внимание зрителей было

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага

Наиболее эффектные платья с церемонии вручения престижной музыкальной премии

В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных музыкальных наград «Грэмми». На юбилейной 60-й церемонии главные призы получили артисты Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар. На мероприятии собрались лучшие представители американского шоу-бизнеса.

Пресса отмечает, что шоу получилось зрелищным и пышным. Внимание зрителей было приковано не только к главному действу, развернувшемуся на сцене, а и к красной дорожке, по которой блистая бриллиантами, кутюрными платьями и идеально сидящими фраками в этот вечер прошлись лучшие представители мировой музыкальной индустрии. «Главком» отобрал наиболее яркие награды с красной дорожки.