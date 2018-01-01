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    Лучшие наряды церемонии вручения премии «Грэмми»

    Наиболее эффектные платья с церемонии вручения престижной музыкальной премии
    В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных музыкальных наград «Грэмми». На юбилейной 60-й церемонии главные призы получили артисты Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар. На мероприятии собрались лучшие представители американского шоу-бизнеса. Пресса отмечает, что шоу получилось зрелищным и пышным. Внимание зрителей было
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:26
    • Розсилка
    Леди Гага
    Леди Гага

    Наиболее эффектные платья с церемонии вручения престижной музыкальной премии

    В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из престижных музыкальных наград «Грэмми». На юбилейной 60-й церемонии главные призы получили артисты Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар. На мероприятии собрались лучшие представители американского шоу-бизнеса.

    Пресса отмечает, что шоу получилось зрелищным и пышным. Внимание зрителей было приковано не только к главному действу, развернувшемуся на сцене, а и к красной дорожке, по которой блистая бриллиантами, кутюрными платьями и идеально сидящими фраками в этот вечер прошлись лучшие представители мировой музыкальной индустрии. «Главком» отобрал наиболее яркие награды с красной дорожки.

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    Бейонсе и Jay-Z
    Анна Кендрик
    Пинк и Кейри Гарт
    Майли Сайрус
    Кристолин Ллойд
    Бруно Марс
    Леди Гага
    Стинг и Труди Стайлер
    Джон Ледженд и Крисси Тейген
    Хейли Стейнфилд
    Джордан Данн
    Рита Ора
    Кети Холмс
    Дженнифер Хадсон
    Винни Харлоу
    Иванна Трамп
    Приянка Чопра
    Биби Рекса и Винни Харлоу
    Мерайя Кери и Брайан Танака
    Лана Дель Рей

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