Лили-Роуз Депп и Эш Стаймест ищут дом для совместной жизни

Юная муза Карла Лагерфельда успевает и модный мир покорять, и личную жизнь строить

18-летняя модель уже два года встречается с 26-летним Эшем Стайместом. Влюбленные так счастливы, что решили — их отношениям пора переходить на новый уровень. Эш и Лили подыскивают дом, чтобы начать жить вместе. Кстати, несмотря на юный возраст, Эш однажды уже был женат. В вечной любви он поклялся модели Мэйли Дойл,



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Лили-Роуз Депп

Юная муза Карла Лагерфельда успевает и модный мир покорять, и личную жизнь строить

18-летняя модель уже два года встречается с 26-летним Эшем Стайместом. Влюбленные так счастливы, что решили — их отношениям пора переходить на новый уровень. Эш и Лили подыскивают дом, чтобы начать жить вместе.

Кстати, несмотря на юный возраст, Эш однажды уже был женат. В вечной любви он поклялся модели Мэйли Дойл, которая в 2012 подарила ему дочь. Однако уже через год молодые родители подали на развод.

Напомним, Эш и Лили начали встречаться в 2016 году — тогда Роуз-Депп было всего 16. Долгое время парочка не комментировала роман и тщательно скрывала его. Но, после того как однажды их застали целующимися на улице Парижа, они наконец признались, что давно вместе.

Джерело: graziamagazine.ru