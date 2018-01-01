Украинская певица шокировала поклонников обидным высказыванием по отношению к участнику проекта

Тренер шоу «Голос країни-8» Тина Кароль разозлила сеть своим высказыванием в премьерном выпуске проекта «Голос країни-8».

Напомним, что на слепых прослушиваниях произвела настоящий фурор артистка-трансгендер Зианджа ( экс-Борис Апрель).

К Зиандже повернулись все четыре тренерских кресла, но стать наставником столь необычной участницы посчастливилось только Потапу. После того, как Зианджа определилась и объявила, кого она выбирает в качестве тренера, Тина Кароль отметила:

«Вот такой фастфуд – это твое», – заявила артистка, обращаясь к Потапу.

Это высказывание вызвало волну негодования в сети. Пользователи соцсетей упрекнули артистку в высокомерии и жестокости.

Впервые за много лет, украинская певица прокомментировала скандальную ситуацию и публично публично ответила на реакцию интернет-пользователей.

«Здорово, что у нас настолько сознательное общество. Благодарю. Здорово, что вы пишите и выражаете свои мысли, – отметила Тина Кароль. – Для всех, кого беспокоит тема, высокомерная я или нет, и что со мной стало – конечно, нет, друзья. Эти слова сказаны не в адрес Бориса Апреля. Вам, кстати, стоит посмотреть дальше, потому что единственным его союзником по итогу стану я. Вам нужно будет обязательно досмотреть дальше, будет интересно», - сказала артистка.

Также Тина объяснила, что подразумевается под словом «фастфуд».

«Есть такое выражение в шоу-бизнесе – хайп, фастфуд. Это то, что здесь и сейчас, сиюминутно, актуально. То, что здесь и сейчас продается и приносит рейтинг. Фастфудом называют хайповые новости, хайповые песни. Не важно, какой срок у них и как долго они будут звучать. Главное, что они здесь и сейчас создали прецедент. И Потап как продюсер – мастер вести и созидать такие проекты. Ну, талант у человека такой», - подвела итог артистка.



