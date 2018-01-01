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    Шоу-биз

    Украинка сняла изысканный клип для американской певицы Pink

    Артистка в ролике призывает поддержать организацию UNICEF
    В сети появился клип американской поп-дивы Pink на лирическую композицию Wild Hearts Can't Be Broken. Его автором выступила украинка Саша Самсонова, которая уже долгое время живет и работает в Лос-Анджелесе, пишет «Главком». В этой чувственной черно-белой работе Pink призывает своих поклонников сделать пожертвование для организации
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка
    Pink
    Pink

    Артистка в ролике призывает поддержать организацию UNICEF

    В сети появился клип американской поп-дивы Pink на лирическую композицию Wild Hearts Can't Be Broken. Его автором выступила украинка Саша Самсонова, которая уже долгое время живет и работает в Лос-Анджелесе, пишет «Главком».

    В этой чувственной черно-белой работе Pink призывает своих поклонников сделать пожертвование для организации UNICEF. Также в ролике появляется и дочь Pink.

    «Нет такой веревки, чтобы меня связать, нет такой пленки, чтобы закрыть этот рот», – поется в песне.

    Напомним, что Саша Самсонова также известна плодотворным сотрудничеством с семьей Кардашьян. Так, Саша стал автором не одной соблазнительной фотосессии и видео с Кайли Дженнер.

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