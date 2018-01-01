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    Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании

    Актриса успевает все: сниматься в кино, появляться на светских мероприятиях и исполнять обязанности посла доброй воли
    В перерывах между кинопремиями, красными дорожками, пресс-конференциями и домашним времяпрепровождением Анджелина Джоли возвращается к своим обязанностям посла доброй воли ООН. Вчера актриса и режиссер вместе с дочерьми - 13-летней Захарой и 11-летней Шайло - прибыла в Иорданию, чтобы посетить лагерь сирийских беженцев. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 12:34
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    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли

    Актриса успевает все: сниматься в кино, появляться на светских мероприятиях и исполнять обязанности посла доброй воли

    В перерывах между кинопремиями, красными дорожками, пресс-конференциями и домашним времяпрепровождением Анджелина Джоли возвращается к своим обязанностям посла доброй воли ООН.

    Вчера актриса и режиссер вместе с дочерьми - 13-летней Захарой и 11-летней Шайло - прибыла в Иорданию, чтобы посетить лагерь сирийских беженцев.

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    Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании
    Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании
    Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании
    Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании

    « Мои дочки Захара и Шайло сами захотели быть сегодня здесь рядом со мной. Весь день они провели с детьми своего возраста - играли и общались с теми, кто был лишен своего дома, чьи родные были убиты или пропали без вести, кто испытывает психологическую травму или физические недуги, но в конце концов каждый из них продолжает оставаться ребенком. С теми же самыми надеждами, мечтами и правами», - цитирует слова Анджелины Агентство ООН по делам беженцев.

    Джерело: Hello!

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