Зианджа ответила на оскорбление Тины Кароль в шоу «Голос країни»

Член жюри популярного телешоу назвал пение конкурсантки «фаст-фудом»

Певица Зианджа (экс-Борис Апрель) после выступления на шоу «Голос країни» получила от судьи Тины Кароль комментарий, что ее музыка – это «фаст-фуд», сообщает «Главком». Зианджа исполнила на шоу песню Smashed into you популярной американской певицы Бейонсе. Вокал девушки-трансгендера развернул все четыре

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Зианджа

Член жюри популярного телешоу назвал пение конкурсантки «фаст-фудом»

Певица Зианджа (экс-Борис Апрель) после выступления на шоу «Голос країни» получила от судьи Тины Кароль комментарий, что ее музыка – это «фаст-фуд», сообщает «Главком».

Зианджа исполнила на шоу песню Smashed into you популярной американской певицы Бейонсе. Вокал девушки-трансгендера развернул все четыре тренерские кресла. Своим наставником Зианджа выбрала Потапа.

На что Кароль сказала: «Вот такой фастфуд – это твое Потап». Эта реплика вызвала резонанс в социальных сетях.

После артистка прокомментировала свои слова, прояснив поклонникам их значение: «Для всех, кого беспокоит тема – высокомерна я или нет? Отвечаю, что конечно нет. Слова были сказаны не в адрес Бориса Апреля. Единственным его союзником по итогу стану я. Что подразумевается под словом фастфуд? Есть такое выражение в шоу-бизнесе Hype, фастфуд. Это то, что сиюминутно здесь и сейчас продается, приносит рейтинг. Фастфудом называют хайповые новости, песни. Неважно, сколько они будут звучать, главное, что они здесь и сейчас создали прецедент. Потап – мастер вести и созидать такие проекты. У него талант», – рассказала Кароль.

В свою очередь Зианджа опубликовала ответ на заявление Кароль: «Я привыкла сталкиваться с нетерпимостью и дискриминацией. Меня оскорбляли и, я понимаю, что это не изменится в ближайшем будущем. Я та, кем я являюсь! И горжусь этим! И никому не должна доказывать правильность своего выбора. Но когда люди, имеющие авторитет и влияние в обществе, продолжают обращаться ко мне в мужском роде – они пропагандируют нетолерантность и неприятие, вместо равноправия и любви».