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Антоніна Хижняк у ролику Білого дому. Акторка підтвердила, що це її справжні кадри

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На офіційній сторінці Білого дому в Instagram було оприлюднено відео під назвою «Time. Grit. Reward»
фото: скріншот з відео

Українська акторка Антоніна Хижняк про появу в ролику Білого дому: «Кадри справжні, не ШІ»

Українська акторка Антоніна Хижняк прокоментувала свою появу у відеоролику Білого дому, який рекламує податкову ініціативу президента Дональда Трампа. За словами акторки, кадри з нею є справжніми, а не згенерованими штучним інтелектом (ШІ), як припускали деякі глядачі. Вона сама зняла їх кілька років тому для фото- та відеостоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антоніну Хижняк.

В ефірі «Сніданку з 1+1» Антоніна Хижняк пояснила: «Хто не знає, загугліть фото- і відеостоки, актори іноді для них знімаються. І потім будь-хто у світі, в принципі, може купити ці матеріали. І так вийшло і з Білим домом. Просто мені досі дивно, яка ймовірність була, що серед мільярдів відео вони обрали саме цей шматочок».

Антоніна Хижняк у ролику Білого дому. Акторка підтвердила, що це її справжні кадри фото 1
скріншот

Акторка додала, що їй знадобився час, аби розібратися, звідки ці кадри могли з'явитися. Вона навіть зв'язалася з режисером, з яким проводила такі зйомки, щоб переконатися, чи це його оригінальне відео, придбане законним шляхом на відеостоках.

«Але я дуже вдячна людям, які дуже оперативно за мене вступилися. Якби це виявилося дійсно штучним інтелектом, яке використали без моєї згоди, то це було б дуже погано і дуже дивно», – підкреслила Хижняк.

Історія почалася, коли на офіційній сторінці Білого дому в Instagram було оприлюднено відео під назвою «Time. Grit. Reward» з рекламою скасування податків на понаднормову оплату праці. На початку проморолика з'явилася жінка, візуально схожа на Антоніну Хижняк.

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Допис, поширений The White House (@whitehouse)

Спочатку Антоніна Хижняк відреагувала на ситуацію жартівливим відео, у якому з гумором розповіла, «як потрапила у відео Білого дому». У цьому відео акторка також згадала про те, що Україна потребує систем ППО Patriot.

Нагадаємо, Білий дім рекомендував скоротити фінансування майже 20 програм, які розслідують воєнні злочини по всьому світу, зокрема й в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Йдеться, зокрема, про програми, які притягують до відповідальності за воєнні злочини в М'янмі, Сирії, Іраку, Непалі, Шрі-Ланці та Гамбії. А також розслідують "ймовірні російські звірства" в Україні.

Очікування того, що сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо виступить за продовження частини програм, є невеликим, повідомили джерела. Однак один з них зазначив, що Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога у потенційних розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

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Теги: Україна акторка США

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