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Спікер Палати представників підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спікер Палати представників підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ
Говорячи про нові санкції проти РФ, Майк Джонсон заявив, що він «прихильник цього кроку»
фото: Sky News

Сенатори Грем і Блюменталь виступили співавторами закону, який передбачає 500% мито для країн, які купуватиму енергоносії РФ

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію New York Post.

Підтримка спікером Палати представників закону, що вводить нові економічні обмеження проти Росії, відбувається на тлі закликів обох партій у Сенаті запровадити нові санкції проти Кремля. «Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти Росії якомога суворіші санкції. І я прихильник цього кроку», – каже він.

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь виступили співавторами закону у верхній палаті, який передбачає 500% мито для будь-якої країни, яка купує російські енергоносії. Грем раніше зазначив, що є члени Палати представників, які готові прийняти законопроект про санкції та передати його на підпис президенту США Дональду Трампу. Але поки що незрозуміло, чи підтримає Трамп жорсткі санкції проти РФ на тлі російсько-українських мирних переговорів.

Законопроект Грема-Блюменталя має понад 80 співавторів у Сенаті. «Законопроект поставить Росію на торговельний безлюдний острів. Наслідки його варварського вторгнення повинні бути реальними для тих, хто його підтримує. Якщо Китай або Індія перестануть купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться», – заявив Грем.

Нагадаємо, законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа.

Як повідомлялося, ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки», що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня.

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Теги: санкції США Майк Джонсон

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