США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters

Білий дім рекомендував припинити бюджетне фінансування для майже двох десятків програм

Білий дім рекомендував скоротити фінансування майже 20 програм, які розслідують воєнні злочини по всьому світу, зокрема й в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Йдеться, зокрема, про програми, які притягують до відповідальності за воєнні злочини в М'янмі, Сирії, Іраку, Непалі, Шрі-Ланці та Гамбії. А також розслідують "ймовірні російські звірства" в Україні.

Очікування того, що сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо виступить за продовження частини програм, є невеликим, повідомили джерела. Однак один з них зазначив, що Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога у потенційних розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Три інші обізнані джерела повідомили, що однією з таких програм в Україні є Global Rights Compliance. Вона допомагає збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності, включно із сексуальним насильством та катуванням.

Друга програма – Legal Action Network, яка підтримує зусилля України щодо порушення кримінальних справ проти росіян, підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів.

Також двоє співрозмовників повідомили, що серед програм, фінансування яких може бути припинено, – грант Держдепартаменту на 18 млн доларів для Генеральної прокуратури. Він реалізується Міжнародною ініціативою кримінального правосуддя Джорджтаунського університету. Ця програма надає «найкращу можливість» детально задокументувати «жорстокості на передовій», – сказав співрозмовник.

Бюро Державного департаменту має надіслати до 11 липня обґрунтування того, чому не варто припиняти фінансування програм, йдеться у внутрішньому електронному листі департаменту. Критерії подання апеляції встановлені дуже суворі. «Бюро мають чітко та лаконічно визначити пряму відповідність пріоритетам адміністрації», – йдеться у листі.

Нагадаємо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Як відомо, місто Буча було окуповане російськими військами 27 лютого 2022 року і перебувало під їхнім контролем до 31 березня 2022 року. За той час росіяни скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів і вбили понад 1,4 тис. цивільних, у тому числі – 37 дітей. Загалом у Бучанському районі було виявлено майже 1,2 тис. тіл і ця цифра не є остаточною. Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області.



