Ракети для боротьби з «шахідами» не були дорогими, але мали особливу технологію, розповів президент

Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з «Шахедами». Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід. Як інформує «Главком», про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю ABC News.

«Ми маємо великі проблеми з «Шахедами» тощо, ми боремось із цим, знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати», – зауважив Зеленський.

Зеленський розповів, що українська сторона свого часу погодила з колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном окремий проєкт, який, за словами президента, було ініційовано ще за попередньої адміністрації США, під час головування президента Джо Байдена.

«Ми розраховували на цей проєкт – 20 тисяч, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з «Шахедами». Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід», – повідомив глава держави.

🇺🇦Україна ще за часів Байдена погодила зі 🇺🇸США передачу 20 000 ракет для боротьби із "шахедами". Днями Штати перекинули ці ракети на Близький Схід, - Зеленський в інтерв'ю ABC News pic.twitter.com/HsZlBmO2jc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

Раніше народний депутат Олег Дунда заявив, що Україна вже не буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, як це було за часів попереднього президента Джо Байдена.

Також німецький генерал розповів, чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США.

Нагадаємо, Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Про це у коментарі Guildhall заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер.