У США розвідбрифінги для Трампа хочуть подавати у стилі Fox News

Новий формат, який відповідатиме стилю споживання інформації Трампом, розглядає глава Нацрозвідки Тулсі Габбард

Керівниця національної розвідки США Тулсі Габбард вивчає можливість адаптації щоденних розвідувальних брифінгів під інформаційні вподобання Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зокрема, Габбард звернулася до нинішніх і колишніх працівників розвідки з проханням надати ідеї щодо того, як зробити президентські брифінги більш ефективними з урахуванням звичок Трампа. Одним із варіантів стало створення відеоформату щоденних звітів (PDB), стилізованого під телеефіри Fox News.

За словами кількох поінформованих джерел, обговорюється можливість залучити продюсера цього телеканалу для підготовки відеоверсії брифінгу, а також ведучого Fox News для його представлення. Такий формат, на думку ініціаторів, краще відповідатиме стилю споживання інформації Трампом, який, як відомо, «не читає, а постійно перебуває в ефірі».

Серед інших пропозицій – використання графіки, карт з анімованими вибухами, як у відеоіграх, а також акцент на економічній і торговельній тематиці, що відповідає особистим інтересам Трампа. Тема війни в Україні, ймовірно, отримає менше уваги в оновлених брифінгах.

NBC підкреслює, що зміна як форми, так і змісту президентських розвідзвітів – не новинка: аналогічні коригування відбувалися й за попередніх президентів. Однак подача матеріалів і їхній зміст мають значення, оскільки можуть впливати на ухвалення важливих рішень главою держави.

Наразі щоденний розвідувальний брифінг (PDB) існує у вигляді цифрового документа з текстом, графікою та зображеннями, доступного президенту та ключовим урядовцям США.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон в інтерв’ю El Pais, інформує «Главком».

«Усе, чого Трамп хоче – це Нобелівська премія миру. Він хотів її з тих пір, як вона була присуджена Бараку Обамі, на думку Трампа, незаслужено. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за Близький Схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном це не має значення», – каже Болтон.