Актор Артур Логай втратив палець через обручку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Артур Логай серйохно травмувався під час сімейного відпочинку
фото: Артур Логай/Instagram

Травма сталася три тижні тому, але публічно актор вирішив поділитися подробицями лише зараз

Український актор Артур Логай зазнав серйозної травми під час сімейного відпочинку у одному зі столичних ТРЦ. Під час чергового підйому на скеледромі його обручка зачепилася, а ривок троса спричинив миттєвий відрив пальця. Про це артист розповів у своєму Instagram, інформує «Главком».

Актор зауважив, що випадок стався три тижні тому, але публічно він вирішив поділитися подробицями лише зараз.

«Мені відірвало палець. Це не жарт, це не прикол, це сталося три тижні тому. Але перш ніж я розкажу і покажу, я вас дуже прошу, замість слів жалості – задонатьте на мій збір. Бо мій палець і мої проблеми – це нічого порівняно з тим, що відбувається на фронті і якої допомоги від нас, від цивільних людей в тилу, потребують захисники й захисниці України», – сказав Логай.

Артур Логай показав, який вигляд має його рука після травмування
Артур Логай показав, який вигляд має його рука після травмування
скриншот відео

Артур розповів, що травму побачив і його син, Лев, який розплакався, але батьки швидко заспокоїли дитину. Сам актор, перебуваючи в шоковому стані, намагався зберігати спокій.

«Я побачив, як мій палець буквально в мить відривається і летить вниз. Я спустився, забрав палець. Далі була швидка. Моя перша думка в цей момент – п**ець. Друга думка – п**ець. У мене робота через тиждень, зйомка. Тому коли я був в лікарні, я казав: «Будь ласка, пришийте мені палець, тому що мені потрібно на роботу». Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву, пришити палець не змогли», – додав актор.

Логай звернувся до своїх підписників із важливим попередженням: «Завжди знімайте всі прикраси під час будь-яких фізичних активностей, навіть якщо ніхто про це не говорить».

Артур Логай – український актор театру та кіно, співак і композитор. Брав участь у п’ятому сезоні шоу «X-Фактор» та став переможцем восьмого сезону «Танців з зірками» на «1+1».

Актор одружений,  має двох синів – Германа та Лева.

