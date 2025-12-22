Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img

Українські інфлюєнсери привітали енергетиків з професійним святом

Відомі українські діячі привітали енергетиків з їх професійним святом. Про це свідчить відео, яке опублікувала компанія ДТЕК.

Зокрема, до енергетиків звернувся ведучий Дмитро Комаров, лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, українські співачки Тіна Кароль, Аня Трінчер та Alyona Alyona, ведучі Юрій Горбунов та Сергій Педан, футболіст ФК Шахтар Євген Конопля, стендап-комік Антон Тимошенко, Андрій Бєдняков та багато інших відомих діячів.

В день енергетика вони подякували тим, завдяки кому в оселях українців є світло.

«Тільки світлі люди можуть перемогти темряву. Світло тримається» - наголосили інфлюєнсери.

Раніше Президент Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак.

Читайте також:

Теги: енергетика свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Релігійні свята у січні 2026 року
Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
Сьогодні, 20:45
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 13:55
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:00
фото: Сергій Парпуланський
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
14 грудня, 05:16
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 07:00
Унаслідок інциденту частину міста було знеструмлено
Російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді
6 грудня, 19:31
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
5 грудня, 22:00
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня, 00:00
Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
2 грудня, 17:48

Шоу-біз

«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі
Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі
Новий рік у Києві з Іриною Білик. Скільки це коштує?
Новий рік у Києві з Іриною Білик. Скільки це коштує?
Стало відомо, хто представить Чорногорію на Євробаченні-2026
Стало відомо, хто представить Чорногорію на Євробаченні-2026
Чи зможуть фаворити Monokate перемогти? Анонс відбору Чорногорії на Євробачення-2026
Чи зможуть фаворити Monokate перемогти? Анонс відбору Чорногорії на Євробачення-2026
Популярна українська блогерка мобілізувалася
Популярна українська блогерка мобілізувалася

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Сьогодні, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua