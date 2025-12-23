Головна Скотч Шоу-біз
Гуморист Кирило Ганін з іронією прокоментував чутки про свою мобілізацію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ганін змонтував за допомогою ШІ відео, де з’явився у домашньому одязі та з відром на голові
фото: Іnstagram/kiril.ganin

Комік відповів на чутки за допомогою відео, згенерованим штучним інтелектом

Український комік та блогер Кирило Ганін відреагував на чутки в мережі щодо своєї мобілізації. Гуморист опублікував відео, згенероване штучним інтелектом на своїй сторінці в Іnstagram та дав пояснення щодо ситуації з мобілізацією. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Кирила Ганіна.

Кирило Гагін нагадав про те, що він вже два рази намагався мобілізуватися, однак йому відмовляли. «Я декілька разів казав у інтервʼю, що мене двічі не брали до війська. Що ж, ось третя спроба», – написав комік в описі під відео.

На самому відео, яке Ганін змонтував за допомогою ШІ, він з’явився у домашньому одязі та з відром на голові. На кадрах він нібито перебуває у будівлі ТЦК та заявляє, що він сильний, сміливий та готовий до боротьби.

На це герой, що схоже зображує працівника ТЦК або військового командира заявляє, що Кирило йому вже набрид, тому його прийнято до Десантно-штурмових військ. Тож таким незвичайним способом Кирило Ганін заявив, що його прийняли до лав ЗСУ.

Крім цього допису, комік виклав ще одне відео з іншим сюжетом, що зацікав його аудиторію. На перших кадрах відео він виповзає з річки та питає: «Я що у Польщі».

Однак, поза кадром йому відповів чоловік, що представився українським прикордонником.«Бачив багато новин, а також відео з приводу тих самих новин, поділюся з вами найкращими. І це тільки початок», – так Ганін підписав свій неоднозначний допис.

Нагадаємо, що співзасновниця та ведуча YouTube-шоу «Ебаут» Наті Гресько вперше публічно розповіла про свою службу в лавах Збройних сил України. За словами Наті, до ЗСУ вона долучилася ще на початку січня 2024 року. Блогерка пояснила, чому вирішила мовчати про це майже два роки. Вона зізналася, що не відчувала внутрішнього ресурсу зіштовхуватися з критикою та знеціненням з боку частини суспільства щодо військових, які не перебувають безпосередньо на передовій.

Теги: ЗСУ мобілізація актор гумор блогер

