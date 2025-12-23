Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
Друг Степана Гіги висловися про творчість свого товариша
Перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак. Артист розкрив деталі нової пісні свого друга у коментарі «Говорить великий Львів», передає «Главком».
За словами Григорія Драпака, Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню та раптово пішов із життя. Нині існує лише аранжування цієї пісні.
Проте є ймовірність, що роботою над цієї композицією займуться нащадки Степана Гіги. «Я думаю Степан Гіга молодший повинен її зробити, повинен записати. Та пускати її в люди, щоб вона йшла», – розповів Григорій Драпак.
Також Григорій Драпак розповів, якою є нова пісня Степана Гіги, яку він не встиг випустити. Гуморист також висловився щодо творості свого друга. «Це дуже гарна пісня, щира добра. Загалом як і всі його пісні. Вони несли добро, якийсь зміст, кожна пісня була про щось, це не був просто набір слів. У нього пісні з глибоким сенсом. Тому що він працював з професійними поетами: Галябарда, і Демиденко, і Ткач, і Толя Фіглюк», – сказав друг Степана Гіги.
Раніше «Главком» писав про те, що діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака,
Нагадаємо, що 15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови.
