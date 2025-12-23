Головна Скотч Шоу-біз
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі

glavcom.ua
Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню
Фото: Facebook/Гриць Драпак

Друг Степана Гіги висловися про творчість свого товариша

Перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак. Артист розкрив деталі нової пісні свого друга у коментарі «Говорить великий Львів»,  передає «Главком».

За словами Григорія Драпака, Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню та раптово пішов із життя. Нині існує лише аранжування цієї пісні. 

Проте є ймовірність, що роботою над цієї композицією займуться нащадки Степана Гіги. «Я думаю Степан Гіга молодший повинен її зробити, повинен записати. Та пускати її в люди, щоб вона йшла», – розповів Григорій Драпак.

Також Григорій Драпак розповів, якою є нова пісня Степана Гіги, яку він не встиг випустити. Гуморист також висловився щодо творості свого друга. «Це дуже гарна пісня, щира добра. Загалом як і всі його пісні. Вони несли добро, якийсь зміст, кожна пісня була про щось, це не був просто набір слів. У нього пісні з глибоким сенсом. Тому що він працював з професійними поетами: Галябарда, і Демиденко, і Ткач, і Толя Фіглюк», – сказав друг Степана Гіги.

Раніше «Главком» писав про те, що діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака,

Нагадаємо, що 15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови.

