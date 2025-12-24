Перша українська комедія 2026 року та інші кінопрем’єри тижня

За даними «Главкома», кошторис української комедії «Корпорат» склав біля 16 млн грн

Цього тижня в українському кінопрокаті з’явились п’ять новинок. У двох з них офіційний реліз запланований на 1 січня, втім вже розпочались допрем’єрні покази по всій країні. Йдеться про українську комедію «Корпорат» та голлівудський трилер «Служниця». Також на глядачів чекає німецька психологічна драма «Що знає Маріель» режисера Фредеріка Гамбалека. «Главком» детально розказує про всі прем’єри 25 грудня 2025 року.

Анаконда

Країна: США

США Режисер: Том Гормікен

Том Гормікен Актори: Джек Блек, Пол Радд, Стів Зан, Тенді Ньютон, Даніела Мелшіор, Айоні Скай, Бен Лоусон, Селтон Мелу

Анаконда. Офіційний трейлер

Нова стрічка – масштабний перезапуск популярної франшизи «Анаконда», яка одночасно є рімейком однойменного фільму 1997 року та шостою основною частиною серії. У центрі сюжету – команда біологів і документалістів, які вирушають у глиб Амазонії, щоб дослідити аномальні зміни в екосистемі та діяльність фармацевтичної корпорації, що веде нелегальні експерименти. Експедиція швидко перетворюється на боротьбу за виживання, коли вони стикаються з гігантською анакондою, що мутувала та поводиться значно агресивніше й розумніше, ніж будь-яка відома науці змія.

Зйомки проходили в Коста-Риці, Колумбії та на студійних майданчиках у Лос-Анджелесі, де відтворили складні ділянки джунглів і болотисту місцевість. Особливу увагу приділили комбінованим ефектам – комп’ютерну графіку зміксували з анімалістичними елементами (деталі, які імітують поведінку та зовнішній вигляд тварин). Все, аби створити більш реалістичну та живу поведінку анаконди. Бюджет фільму склав $45 млн. Аналогічний кошторис був і в стрічці 1997 року режисера Луїса Льоса. Тоді Анаконді вдалось зібрати в кінопрокаті $136 млн.

Корпорат

Країна: Україна

Україна Режисер: Олександр Кірієнко

Олександр Кірієнко Актори: Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Євген Ламах, Павло Текучев, Дмитро Олійник, Юлія Ігнатченко, Яків Кучеревський, Марія Стопник, Ірина Сопонару

Корпорат. Офіційний трейлер

Українська комедія, режисером якої став Олександр Кірієнко, відомий, зокрема, за фільмом «Вартові Різдва». «Корпорат» – адаптація популярної румунської комедії Teambuilding (2022). Офіційна прем’єра стрічки запланована на 1 січня 2026 року. Втім, вже стартували допрем'єрні покази, зокрема в Києві. Креативним продюсером стрічки виступив відомий телепродюсер Олексій Гончаренко. Пісня «Корпорат», написана українським артистом Іллею Парфенюком (Parfeniuk), стала офіційним саундтреком.

У центрі сюжету – колектив великої торговельної компанії. Все перевертається з ніг на голову, коли керівник повідомляє про майбутнє скорочення штату. Єдиний шанс зберегти роботу – пройти тижневий тімбілдінг на виїзді. Те, що спочатку мало стати звичайним корпоративом, швидко перетворюється на гру на виживання: абсурдні завдання, кульмінаційні випробування, хаотичні вечірки, офісні інтриги та спалахи справжніх емоцій між персонажами. Це кіно не тільки про гумор і ситуаційну кумедність, а й про сучасний офісний світ, конкуренцію, взаємини колег і пошук себе у команді.

Основною локацією зйомок стали Карпати. Саме там в автентичних природних умовах відтворені тімбілдінг, корпоративні сцени, випробування. У медіа творці стрічки наголошували, що «Корпорат» – це не тільки про корпоративні ігри, а й про переосмислення цінностей, дружби, мотивації та командної роботи.

Презентація «Корпорату» у столиці відбулася 22 грудня за участю головних акторів, режисера Олексія Кірієнка та продюсера Олексій Гончаренка

«Главком» побував на допрем’єрному показі стрічки. І може привідкрити завісу: у фільмі є сюрпризи – окрім заявлених акторів на еркані з’являються також зірки шоубізнесу.

Служниця

Країна: США

США Режисер: Пол Фіг

Пол Фіг Актори: Сідні Свіні, Аманда Сайфрід, Брендон Скленар, Елізабет Перкінс, Меган Фергюсон, Еллен Тамакі

Служниця. Офіційний трейлер

Психологічний трилер є екранізацією однойменного бестселера 2022 року американської письменниці Фріди Мак-Фадден. У центрі сюжету – молода жінка Міллі Калловей, яка лише вийшла на свободу після ув’язнення й опиняється у глибокій життєвій кризі. Вона погоджується стати домогосподаркою у багатому маєтку родини Вінчестерів, не здогадуючись, що це рішення змінить усе її життя.

Головну роль Міллі виконала титулована акторка Сідні Свіні. Героїня голлівудської зірки на початку здається наївною та вразливою. Але поступово виявляє сильний характер і здатність виживати в психологічно напруженому середовищі. Поруч із нею в стрічці з’являється не менше відома акторка Аманда Сайфрід у ролі Ніни Вінчестер. Це красива, але непередбачувана та емоційно нестабільна жінка, чиє минуле таємниче і поступово розкривається у фільмі. Поступово розкриваються непрості стосунки між членами родини, приховані конфлікти і небезпечні наміри. А Міллі змушена не лише боротися за виживання, а й розплутувати павутину брехні та зрад.

Зйомки фільму відбувалися у різних містах штату Нью-Джерсі (США). Бюджет «Служниці» склав $35 млн. Над музикою для стрічки працював відомий композитор Теодор Шапіро. Він вже співпрацював з Полом Фігом. Критики відзначають, що «Служниця» виходить за рамки класичного трилера. У фільмі присутні елементи еротичного нуару та гостросюжетної психологічної драми. Офіційно прем’єра «Служниці» в Україні запланована на 1 січня 2026 року. Втім вже цього тижня розпочинаються допрем’єрні покази по всій країні, що є звичайною практикою у різдвяно-новорічний період.

Відьомська дошка

Країна: США

США Режисер: Чак Рассел

Чак Рассел Актори: Медісон Айсман, Аарон Домінес, Мел Джарнсон, Чарлі Таген, Антонія Деспла, Джеймі Кемпбелл Бавер

Відьомська дошка. Офіційний трейлер

Американська стрічка є рімейком культового однойменного горору 1986 року, але з сучасними сюжетними поворотами, глибшим окультним контекстом та сміливими візуальними рішеннями. Сюжет розгортається навколо Емілі та її нареченого Крістіана, які переїжджають до Нового Орлеана, щоб відкрити ресторан у відреставрованому будинку. Їхні мрії швидко розбиваються, коли Емілі знаходить стародавню містичну дошку-маятник, що раніше служила порталом до світу духів.

Спочатку це здається інструментом, який може допомогти їй знайти спокій і відповіді. Але згодом дошка починає втягувати героїню у смертельно небезпечну гру, стираючи межі між реальністю й окультизмом. На шляху до правди Крістіан звертається до загадкового експерта з окультних наук Александера Баптіста, чиї наміри виявляються не такими вже й благими.

Режисер Чак Рассел та його співавтори приділяють багато уваги історії. Частина подій прив’язана до 17 століття та справжніх європейських процесів над відьмами. Зйомки проходили в Монреалі (Канада) та Новому Орлеані (США) з квітня по червень 2023 року. Бюджет горору склав $15 млн. Для прикладу, кошторис стрічки 1986 року склав $2 млн. Тоді «Відьомська дошка» в прокаті зібрала $7,5 млн. Прем’єра відбулася на міжнародному кінофестивалі Fantasia у Монреалі ще у липні 2024 року. У широкий кінопрокат стрічка вийшла в серпні цього року у США. І лише зараз стрічка з’явилась в кінотеатрах більшості країн, зокрема, України.

Що знає Маріель

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Фредерік Гамбалек

Фредерік Гамбалек Актори: Лені Гайзелер, Юлія Єнч, Фелікс Крамер, Моріц Фон Тройенфельс

Що знає Маріель. Офіційний трейлер

Німецька психологічна драма режисера Фредеріка Гамбалека занурює глядача у напружений світ сімейних та особистісних секретів. Стрічка зосереджена на внутрішньому конфлікті головної героїні, а також на тому, як невисловлена правда може руйнувати стосунки та змінювати долі. У центрі сюжету – Маріель, яку зіграла Лені Гайзелер. Це молода жінка, що живе з відчуттям, ніби всі навколо щось приховують. Внутрішня тривога героїні зростає, коли в житті з’являються нові факти про її минуле та людей, яких вона вважала своїми найближчими.

Юлія Єнч втілює роль старшої сестри, чия поведінка переходить від надмірної турботи до підозрілої замкненості, створюючи додатковий шар напруги. Окремо варто відзначити манеру зйомки. Гамбалек використовує холодну кольорову палітру та статичні кадри, що підкреслюють відчуття ізоляції Маріель. Сцени часто побудовані на мовчанні, поглядах і переплетенні дрібних побутових деталей. Таке рішення працює на створення ефекту невидимого тиску.

Фільм отримав хороші відгуки в колі європейських кінокритиків, які відзначили сильну гру Лені Гайзелер та стильну режисуру. Стрічку вже показували на декількох локальних фестивалях у Німеччині та кількох міжнародних незалежних платформах, де її назвали «інтимним та напруженим портретом внутрішньої боротьби».