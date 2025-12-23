Головна Скотч Шоу-біз
Анна Курнікова і Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Анна Курнікова народила четверту дитину від Енріке Іглесіаса
фото: instagram.com/annakournikova

Анна Курнікова вчетверте стала мамою і показала фото малюка

Легендарна тенісистка Анна Курнікова та всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас святкують поповнення в сім'ї. 44-річна зірка спорту поділилася радісною новиною у своїх соціальних мережах, опублікувавши перше фото новонародженого. Про це пише «Главком»

Анна Курнікова, колишня перша ракетка світу в парному розряді, виклала світлину малюка на своїй офіційній сторінці. Пост супроводжувався лаконічним, але емоційним підписом: «Моє сонечко, 17.12.2025». Попри публікацію фото, пара наразі зберігає інтригу щодо статі та імені дитини. Шанувальники вже засипали зіркову родину тисячами привітань у коментарях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)


Для Анни та Енріке це вже четверта дитина. Пара, яка разом уже понад 20 років, виховує Ніколаса та Люсі – двійнят, які народилися 16 грудня 2017 року; Мері (Машу) – доньку, яка з’явилася на світ 30 січня 2020 року.
Родина веде досить закритий спосіб життя у своєму маєтку в Майамі (США), рідко з'являючись на публічних заходах і присвячуючи весь вільний час вихованню дітей.

Стосунки співака та тенісистки почалися ще у 2001 році на зйомках кліпу «Escape». Відтоді пара залишається однією з найміцніших і водночас найбільш таємничих у світовому шоу-бізнесі. Народження четвертої дитини стало справжнім сюрпризом, адже Курнікова ретельно приховувала вагітність від папараці.

Раніше стало відомо, що співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курникова таємно одружилися. Пара познайомилася 2001 року. Про весілля вони офіційно не повідомляли, про нього випадково проговорився старший брат виконавця, співак Хуліо Іглесіас-молодший. 

