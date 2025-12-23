Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою

Українці вважають, що співак закликав їх пробачити росіянам

Олег Винник знову заспівав російською мовою на своєму концерті у Німеччині та закликав своїх шанувальників прощати один одному, що обурило українців. Про це пише «Главком».

На відео, яке опублікував та прокоментував політолог Олексій Голобуцький можна побачити, як Олег Винник виконує свою пісню російською мовою. Крім цього, він звернувся під час свого концерту до шанувальників. «Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному. Це кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру», – сказав Винник.

На думку Олексія Голобуцького, ці слова стосувалися Росії, а саме того, щоб українці пробачили росіянам їхні злочини та всі разом жили у мирі. «В Німеччині Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців простити росіянам всі злочини, а вони простять українців (за що, не пояснив – може, за те, що мало вмираємо чи насмілюємось оборонятись?) – «бо кайфово любити один одного», – написав політолог.

Українці також не підтримали закликів Олега Винника та розкритикували співака у коментарях під відео. «Хай йде за кораблем. Одні гроші в голові, за гроші що завгодно наговорить…» – написала одна з користувачів.

Українці не розуміють, як вони мають пробачити росіянам, які й досі щодня вбивають наш народ та обстрілюють мирні міста України. «Винник мене давно не дивує, але ж ті, хто в залі, промовчали, як можна простити того, хто прийшов тебе вбивати», – зазначила одна з користувачів.

Українці не підтримали заклику Олега Винника фото: скриншот із соцмереж

Також користувачі захейтили й тих, хто відвідує концерти Олег Винника за кордоном та підтримують його виступи російською. «Найгірше навіть не Винник, а ті пошановувачі малороси, які скачуть на його концертах. То де легіон колаборантів. Ті самі, які ходять на концерти меладзе і лободи», – пишуть люди у коментарях.

Українці не підтримали заклику Олега Винника фото: скриншот із соцмереж

Дехто також зауважив, що не німці відвідують концерти Винника, а українці: «А на його концерти ходять не німці, а українці, які аплодують йому аж підстрибують. Українці, які там живуть, або тимчасового виїхали».

Нещодавно Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. «Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день із 115 у мене російською мовою», – зазначив Винник. Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах, адже його шанувальники їх полюбляють.

Раніше «Главком» писав про те, як український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. Також артист пояснив, чому не має при собі українського паспорта.