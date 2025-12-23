Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олег Винник знову заспівав російською
фото: скриншот із соцмереж

Українці вважають, що співак закликав їх пробачити росіянам

Олег Винник знову заспівав російською мовою на своєму концерті у Німеччині та закликав своїх шанувальників прощати один одному, що обурило українців. Про це пише «Главком».

На відео, яке опублікував та прокоментував політолог Олексій Голобуцький можна побачити, як Олег Винник виконує свою пісню російською мовою. Крім цього, він звернувся під час свого концерту до шанувальників. «Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному. Це кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру», – сказав Винник.

На думку Олексія Голобуцького, ці слова стосувалися Росії, а саме того, щоб українці пробачили росіянам їхні злочини та всі разом жили у мирі. «В Німеччині Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців простити росіянам всі злочини, а вони простять українців (за що, не пояснив – може, за те, що мало вмираємо чи насмілюємось оборонятись?) – «бо кайфово любити один одного», – написав політолог.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Українці також не підтримали закликів Олега Винника та розкритикували співака у коментарях під відео. «Хай йде за кораблем. Одні гроші в голові, за гроші що завгодно наговорить…» – написала одна з користувачів.

Українці не розуміють, як вони мають пробачити росіянам, які й досі щодня вбивають наш народ та обстрілюють мирні міста України. «Винник мене давно не дивує, але ж ті, хто в залі, промовчали, як можна простити того, хто прийшов тебе вбивати», – зазначила одна з користувачів.

Українці не підтримали заклику Олега Винника
Українці не підтримали заклику Олега Винника
фото: скриншот із соцмереж

Також користувачі захейтили й тих, хто відвідує концерти Олег Винника за кордоном та підтримують його виступи російською. «Найгірше навіть не Винник, а ті пошановувачі малороси, які скачуть на його концертах. То де легіон колаборантів. Ті самі, які ходять на концерти меладзе і лободи», – пишуть люди у коментарях.

Українці не підтримали заклику Олега Винника
Українці не підтримали заклику Олега Винника
фото: скриншот із соцмереж

Дехто також зауважив, що не німці відвідують концерти Винника, а українці: «А на його концерти ходять не німці, а українці, які аплодують йому аж підстрибують. Українці, які там живуть, або тимчасового виїхали».

Нещодавно Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. «Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день із 115 у мене російською мовою», – зазначив Винник. Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах, адже його шанувальники їх полюбляють. 

Раніше «Главком» писав про те, як український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. Також артист пояснив, чому не має при собі українського паспорта. 

Читайте також:

Теги: мова скандал Олег Винник співак росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
«План Б» НАТО: союзники готові посилити підтримку України, якщо мирні переговори з Росією зазнають провалу
НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
2 грудня, 21:08
Пресслужба «Кварталу 95» прокоментувала створення нової компанії «Квартал ЮА»
Студія «Квартал 95» відкрила нову компанію без Тимура Міндіча. Коментар кварталу
4 грудня, 14:50
Миколайчук завершив гастрольну діяльність ще на початку 2000-х
Автор пісні «Піду втоплюся» виконав свій хіт у день народження (відео)
6 грудня, 17:35
«Орєшнік» буде поставлений на бойове чергування до кінця 2025 року, заявив Путін
Путін погрожує: в наступному році «Орєшніки» часто битимуть по Україні
17 грудня, 14:21
Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
1 грудня, 15:50
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
7 грудня, 08:30
В Одесі розгорнуто 16 пунктів роздачі технічної води
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
13 грудня, 18:58
Андрій Білецький
Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував
19 грудня, 15:11

Шоу-біз

Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою
Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою
Гуморист Кирило Ганін з іронією прокоментував чутки про свою мобілізацію
Гуморист Кирило Ганін з іронією прокоментував чутки про свою мобілізацію
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі
Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua