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    Стало відомо, хто переміг у «Танцях із зірками»

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    За перемогу боролися три пари - Стало відомо, хто переміг у «Танцях із зірками»
    За перемогу боролися три пари
    Фото: instagram.com/tanci1plus1/

    Фінал шоу запам'ятався запеклою боротьбою

    Учора відбувся фінал проєкту «Танці із зірками». За результатами голосування перемогу здобули Артур Логай та Анна Кареліна.

    Фінал запам'ятався запеклою боротьбою. Прямий ефір був розділений на три танцювальні блоки. Перший номер – улюблений танець суддів. Другим пари продемонстрували улюблений танець глядачів, які могли вибрати його завдяки голосуванню в соцмережах шоу «Танці із зірками». Третім – станцювали фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

    У результаті судді проєкту оцінили фіналістів так: Артур Логай та Анна Кареліна – 177, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 174, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар – 171.

    Втім, вирішальним стало голосування телеглядачів. Вони підтримали Артура Логая та Анну Кареліну.

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    Раніше колишня учасниця шоу «Танці із зірками» та солістка гурту Kazka зізналася, як їй вдалося схуднути на 20 кілограмів.

    «Я б не змогла, напевно, схуднути на 20 кілограмів лише фізичними навантаженнями… З літа почала потроху обмежувати себе і робити фізичні навантаження, крім танців. Це і плавання, і біг. Обмежувала я себе лише у шкідливій їжі. Я не їм цукру, борошняного, я не їм смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу», – повідомила 29-річна Олександра Зарицька.

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    Теги: Ольга Харлан Kazka
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    Стало відомо, хто переміг у «Танцях із зірками»