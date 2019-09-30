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    Шоу-биз

    Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

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    Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым
    instagram.com/assolmusic

    Певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, на днях стала счастливой женой своего друга детства -19 сентября она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко

    Ранее артистка делилась в сети яркими кадрами со своей сказочной и весьма пышной свадьбы, а теперь решила показать их с теперь уже мужем историю любви.

    На своей странице в Instagram девушка опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена их с Артемом love story. В ролике показано, как влюбленная пара путешествует, дурачится, нежно целует друг друга и многое другое.

    «Все о нас. Наша настоящая история любви... И эта история только начинается», - написала Катя на английском языке.

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    instagram.com/assolmusic

    К слову, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем на райском острове Маврикий, и Ассоль не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике и показать невероятные виды с курорта.

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    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic

    Растроганные подписчики оставили новоиспеченной жене и ее любимому много теплых отзывов.

    Джерело: rbc.ua

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