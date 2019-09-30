Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым
Певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, на днях стала счастливой женой своего друга детства -19 сентября она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко
Ранее артистка делилась в сети яркими кадрами со своей сказочной и весьма пышной свадьбы, а теперь решила показать их с теперь уже мужем историю любви.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена их с Артемом love story. В ролике показано, как влюбленная пара путешествует, дурачится, нежно целует друг друга и многое другое.
«Все о нас. Наша настоящая история любви... И эта история только начинается», - написала Катя на английском языке.
К слову, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем на райском острове Маврикий, и Ассоль не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике и показать невероятные виды с курорта.
Растроганные подписчики оставили новоиспеченной жене и ее любимому много теплых отзывов.
Джерело: rbc.ua