Певица Ассоль делиться кадрами с медового месяца



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instagram.com/assolmusic

Известная украинская певица Екатерина Гуменюк, которая публике более известна как Ассоль недавно вышла замуж

Известная украинская певица, которая выступает под псевдонимом Ассоль 19 сентября вышла замуж за своего избранника.

Теперь девушка делится красочными фотографиями с их совместного медового месяца в Instagram. Сначала молодая пара посетила Париж и легендарный Диснейленд.

«Я в раю! А еще у меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы», – написала счастливая Ассоль.

Уже после пара продолжила своей медовый месяц на острове Маврикий. Оттуда Гуменюк также опубликовала снимки на пляже. «Кусочек рая на земле», – подписала публикацию Катя.

Свадебное торжество Ассоль обошлось в немалую сумму. Особенно ее свадебное платье, которое весило 23 килограмма. Избранником певицы стал ее друг детства Артем Тараненко. Известно, что для праздника выбрали элитный банкет-холл Regent Hill в Киеве.

На свадьбе присутствовало более 150 человек, среди которых были и звезды украинского шоу-бизнеса.

Джерело: politeka.net