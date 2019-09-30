Эмили Ратаковски надела дерзкий купальник с декольте до талии



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Инстадива часто радует поклонников откровенными фотосессиями

28-летней Эмили Ратаковски не привыкать раздеваться. На этот раз модель позировала в откровенном слитном черном купальнике с глубоким декольте до самой талии. Она надела монокини собственного бренда.

Подписчики засыпали пост звезды лайками. Напомним, Эмили счастлива в браке с Себастьяном Беар-МакКлардом. Недавно влюбленные были замечены вместе на премьере. Эмили Ратаковски показала яркий look из обтягивающего платья и «змеиных» ботфорт. Ранее красотка составила стильный аутфит из длинного жакета и бикини.