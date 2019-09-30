Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер показала горячее фото



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instagram.com/kyliejenner

22-летняя Кайли Дженнер «выгуляла» новый провокационный наряд

Одна из богатейших женщин мира, модель и светская львица Кайли Дженнер обожает эпатировать публику и привлекать к себе внимание. Девушка владеет косметическим брендом, и она богаче своих популярных сестер.

Кайли активный пользователь Instagram, там она публикует интересные фото и видео из своей жизни.

В этот раз Кайли Дженнер похвасталась в сети сочным телом, которое обтянула розовым латексом. Асимметричный наряд был дополнен разрезами и глубоким декольте. Все прелести фигуры американской звезды благодаря такому крою были выставлены напоказ.

Кайли дополнила ансамбль босоножками и сумочкой в тон. Инстадива сексуально приседала на пол в своем ярком образе. На одном из фото она придержала свою грудь.

Волосы девушки собраны в пучок на затылке, а на ее лице легкий макияж, она не смотрит в камеру.





Фанаты не оставили без внимания такую публикацию звездной модели и принялись обсуждать ее в комментариях.

Джерело: znaj.ua