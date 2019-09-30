Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах



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Наталья Бочкарева instagram.com/natalia_bochkareva_official

При обыске в квартире Натальи полицейские ничего не нашли

Российскую актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с 0,69 грамма наркотического вещества. Как сообщает телеграм-канал 112, Наталью остановил «гаишник», который по странному поведению актрисы понял, что Бочкарева подает «явные признаки наркотического опьянения».

Тогда инспектор получил внезапный ответ на вопрос «Есть ли с собой что-то запрещенное?»: «Да, *** [порошок] в трусах». Прямо на улице, при понятых, «Букина» извлекла из недр сверток с наркотиками.