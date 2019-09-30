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    Шоу-биз

    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах

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    <p>Наталья Бочкарева&nbsp;</p> <p>instagram.com/natalia_bochkareva_official</p> - Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах

    Наталья Бочкарева 

    instagram.com/natalia_bochkareva_official

    При обыске в квартире Натальи полицейские ничего не нашли

    Российскую актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с 0,69 грамма наркотического вещества. Как сообщает телеграм-канал 112, Наталью остановил «гаишник», который по странному поведению актрисы понял, что Бочкарева подает «явные признаки наркотического опьянения».

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    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    Звезду российских сериалов задержали с наркотиками в трусах
    instagram.com/natalia_bochkareva_official

    Тогда инспектор получил внезапный ответ на вопрос «Есть ли с собой что-то запрещенное?»: «Да, *** [порошок] в трусах». Прямо на улице, при понятых, «Букина» извлекла из недр сверток с наркотиками.

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