Чернобыльская АЭС через 33 года после аварии (фото)



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volynnews.com

Появились свежие фото, сделанные на Чернобыльской атомной электростанции через 33 года после аварии

Четвертый энергоблок ЧАЭС недавно открыли для туристов. Именно в этом энергоблоке и произошла катастрофа.

До недавнего времени четвертый энергоблок ЧАЭС могли увидеть изнутри практически только работники станции.

Разработать новые туристические маршруты решили после выхода сериала «Чернобыль». Ведь с выходом сериала в зоне отчуждения наблюдается настоящий туристический бум. Только в августе зону отчуждения посетило больше туристов, чем в течение всего 2015 года.

Главный пункт экскурсии - БЩУ-4 (блочный щит управления четвертого энергоблока), историческое место, где происходили события роковой ночи на 26 апреля 1986 года. Сейчас щит находится в разобранном состоянии - большинство устройств изъяли во время следствия в 1986 году и впоследствии захоронили. К тому же, помещение теперь искусственно уменьшили.

Здесь располагались пульт управления реактором и турбиной блока и находились ВИУР (ведущий инженер управления реактором), начальник смены и еще двое работников. Рычагами контролировали каждый из каналов реактора, уровень погружения стержней.

Нагретая вода попадала в барабан-сепаратор, где пар отделялся от воды и находил к турбине, вода же шла в контур. Каждый блок был оборудован турбинами мощностью по 500 мегаватт электрических.

После катастрофы БЩУ-4 остался невредимым - взрыв разрушил только центральный зал, где размещался реактор. Несмотря на то, что радиационный фон в помещении нельзя назвать экстремально высоким, находиться здесь позволяют считанные минуты.

Джерело: volynnews.com