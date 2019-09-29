Фестиваль «Золотой Лев»: карнавальное шествие во Львове



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032.ua

28 сентября, во Львове торжественным карнавалом стартовал международный театральный фестиваль «Золотой лев - 2019»

С 28 сентября по 6 октября 2019 года, во Львове состоится ежегодный Международный театральный фестиваль «Золотой Лев».

Начался он с традиционной карнавального шествия по центру города.

Карнавальное шествие началась на площади перед Львовским национальным университетом им. И. Франко и финишировала на площади перед Львовским театром оперы и балета.

«Мы приглашаем всех львовян и гостей города от 28 сентября до 6 октября посетить наши представления. Следите, потому что это очень хорошие спектакли очень профессиональных режиссеров. Все наши уличные представления бесплатные», - отметил организатор фестиваля, Ярослав Федоришин.

Участники карнавала - театралы, которые будут показывать горожанам представления и шоу в течение указанного периода времени, в нарядах своих персонажей, отправились от площади перед Львовским национальным университетом через ул. Гнатюка и проспект Свободы, к площади перед Львовской оперой.

Все желающие могли посмотреть на действо и даже повзаемодияты с актерами и сделать фото на память.

Отметим, что участниками «Золотого льва» является актеры из Белоруссии, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы, Сербии, Словакии, Бельгии, Франции, Голландии, Болгарии, Румынии, Венгрии, России, Германии, Америки, Англии, Кыргызстана , Грузии, Республики Соха, Австрии и других стран.

Джерело: 032.ua