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    Фото

    Жасмин Тукс ошеломила эротическими фото

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    Жасмин Тукс ошеломила эротическими фото
    instagram.com/jastookes

    Сексуальная «ангельская» красавица опубликовала откровенные фото, над которыми колдовал фотограф Adam Franzino

    Знаменитые модели современности не удивят поклонников откровенными фото или образами, ведь выходить на подиум полуобнаженными – часть их профессии.

    Однако в их шкафах есть фотосъемки, которые поражают эффектностью и сексуальностью. Именно такие на днях показала миру 28-летняя Жасмин Тукс.

    Экзотическая красавица с восточной внешностью неоднократно поражала своими выходами во время шоу Victoria's Secret или фотосъемками для других брендов.

    Однако новые фото Жасмин Тукс, которые она опубликовала на своей Instagram-странице получили едва ли не самую большую обратную связь от поклонников.

    На фото соблазнительная американка позирует в черном белье с красивым орнаментом, которое состояло из закрытого бюстгальтера и полупрозрачных трусиков. Эффектности образу модели добавили черные лаковые туфли-лодочки на острых каблуках и солнцезащитные очки.

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    instagram.com/jastookes
    instagram.com/jastookes
    instagram.com/jastookes

    Соблазнительная Жасмин Тукс удачно подобрала позы для такого фотосета: на одном из фото она позировала на фоне стены, опираясь на панель, на втором – поставив стройную ногу на диван, а на третьем она раскованно села на диван, широко расставив ноги. Что интересно, дополнительным атрибутом ее съемки стал стакан с жидкостью, которая на вид напоминала виски.

    Джерело: 24tv.ua

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