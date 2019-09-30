Настя Каменских занимается сексом с Потапом в аэропортах



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица сделала несколько откровенных признаний

32-летняя Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Алексея Потапенко. Украинская поп-звезда пожаловалась, что из-за очень плотного гастрольного графика встречается с мужем не так часто, как хотелось бы. По словам артистки, их отношения с Потапом после женитьбы не особо изменились.

«Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца». – рассказала Настя

На вопрос ведущей программы «Светская жизнь» Екатерины Осадчей, действительно ли у влюбленных может произойти близость и в аэропорту, секс-бомба с улыбкой ответила: «Ну, а почему. Да. Мы очень пылкие любовники».