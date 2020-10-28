Пышка-блогерша повторила снимок обнаженной Риты Оры и рассмешила фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Рита Ора Фото: @celestebarber

Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора австралийки

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото обнаженной британской поп-исполнительницы Рита Оры и рассмешила своих фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном снимке Ора позирует без одежды и с мокрыми волосами, прикрывая тело руками. Из аксессуаров на ней — кожаные перчатки красного цвета. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу певицы: она надела резиновые сине-желтые перчатки. Кроме того, на бедре она нарисовала татуировку, похожую на рисунок на теле исполнительницы. «Даже не делайте вид, что для вас важна подпись», — заявила она под постом, который набрал больше 516 тысяч лайков.

instagram.com/celestebarber/

Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора австралийки. «Перчатки, тату... Идеально!», «Самая лучшая подпись», «Вот так я мою ванну», «Боже, моя королева», «Мне нравятся перчатки, очень сексуальная домохозяйка», — писали они.

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