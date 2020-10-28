Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков



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плюс-сайз-модель Ньоме Николас-Уильямс instagram.com/curvynyome/

Новая политика должна бороться с дискриминацией темнокожих женщин и людей разных пропорций тела.

Компания Facebook и принадлежащее ей приложение Instagram впервые за несколько лет изменят правила публикации снимков обнаженного тела.

Изменений смогла добиться плюс-сайз-модель Ньоме Николас-Уильямс. Она обвинил Instagram в цензурировании своих снимков: из соцсети были удалены ее полуобнаженные фотографии (модель позировала в шортах и прикрывала грудь руками), и служба поддержки сообщила, что это было сделано в связи с текущими правилами Instagram.

Николас-Уильямс обвинила соцсеть в дискриминации темнокожих плюс-сайз-пользователей, после чего ее поддержали тысячи человек, публикуя посты с хештегом #IWantToSeeNyome и подписав петицию руководству Instagram.

Теперь Instagram будет обращать больше внимания на баланс разнообразия среди публикуемых снимков. «Критика со стороны Ньоме помогла понять, что наши правила публикации снимков некорректны и мы можем их улучшить», — сообщили представители соцсети. Изменения вступят в силу в ближайшие дни.

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