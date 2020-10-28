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    Шоу-биз

    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков

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    плюс-сайз-модель Ньоме Николас-Уильямс - Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    плюс-сайз-модель Ньоме Николас-Уильямс
    instagram.com/curvynyome/

    Новая политика должна бороться с дискриминацией темнокожих женщин и людей разных пропорций тела.

    Компания Facebook и принадлежащее ей приложение Instagram впервые за несколько лет изменят правила публикации снимков обнаженного тела.

    Изменений смогла добиться плюс-сайз-модель Ньоме Николас-Уильямс. Она обвинил Instagram в цензурировании своих снимков: из соцсети были удалены ее полуобнаженные фотографии (модель позировала в шортах и прикрывала грудь руками), и служба поддержки сообщила, что это было сделано в связи с текущими правилами Instagram.

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    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    Пышнотелая модель заставила Instagram поменять политику публикации обнаженных снимков
    instagram.com/curvynyome/

    Николас-Уильямс обвинила соцсеть в дискриминации темнокожих плюс-сайз-пользователей, после чего ее поддержали тысячи человек, публикуя посты с хештегом #IWantToSeeNyome и подписав петицию руководству Instagram.

    Теперь Instagram будет обращать больше внимания на баланс разнообразия среди публикуемых снимков. «Критика со стороны Ньоме помогла понять, что наши правила публикации снимков некорректны и мы можем их улучшить», — сообщили представители соцсети. Изменения вступят в силу в ближайшие дни.

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    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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