Бенедикт Камбербэтч в третий раз станет отцом



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Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер

42-летний Бенедикт Камбербэтч и его 40-летняя жена Софи Хантер в третий раз станут родителями

Несмотря на то что супруги всегда скрывают личную жизнь, беременность Софи уже невозможно замаскировать. Так, на днях пара появилась на Венецианском кинофестивале.

Хантер надела красное свободное платье. Несмотря на грамотно-подобранный фасон, скрыть интересное положение уже невозможно.

Публикация от Roberto Giacomelli (@darksidecinema) 30 Авг 2018 в 3:51 PDT

Напомним, что 29 августа, на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Знаменитости тщательно подбирали платья и костюмы для одного из главных кинофестивалей. Самые яркие и стильные образы селебритис вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.

Джерело: graziamagazine.ru