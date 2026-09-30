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Київська кільцева електричка призупинила роботу в обох напрямках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київська кільцева електричка призупинила роботу в обох напрямках
Рух поїздів обіцяють відновити одразу після завершення повітряної загрози
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупинено в обох напрямках 

У столиці через підвищену повітряну загрозу тимчасово зупинили рух поїздів кільцевої електрички Kyiv City Express в обох напрямках. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express, інформує «Главком».

«Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці», рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок, залишатися в укриттях або перебувати на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури.

Рух поїздів кільцем обіцяють відновити одразу після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, о 12:56 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу – вже четверту від початку доби. Загалом повітряна тривога 30 вересня триває понад 11 годин.

Під час ранкової та нічної атаки БпЛА у Святошинському районі через влучання у приватний будинок загинули дві жінки 46 та 95 років.. Згодом у Соломʼянському районі внаслідок удару по складській будівлі загинув працівник КП «Київтеплоенерго» – водій вантажного автомобіля.

Зеленський повідомив, що нічна атака була складною: російські війська застосували майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістичних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовані й влучання. «Основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», – зазначив Зеленський.

Окремо президент розповів про удар по Київщині. Вранці російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. 

Теги: Київ Укрзалізниця

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