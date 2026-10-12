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Резервні джерела питної води для столиці: «Київводоканал» заявив про конфлікт із Міндовкілля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Резервні джерела питної води для столиці: «Київводоканал» заявив про конфлікт із Міндовкілля
Національний природний парк «Голосіївський» створено відповідно до Указу президента України Віктора Ющенка від 27 серпня 2007 року
фото: Укрінформ

«Київводоканал» планує розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці

«Київводоканал» не може відновити свердловини резервного водопостачання в Голосіївському парку через позицію Міністерства економіки та довкілля України. Про це повідомив заступник очільника підприємства Сергій Горкуценко в інтерв'ю «Главкому».

За словами Горкуценка, комунальники планують розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці. Втім, у міністерстві відмовляють у доступі, посилаючись на те, що це природоохоронна територія.

«Є свердловини, які знаходяться в Голосіївському парку. Ми кажемо, нам зараз їх треба відновити для того, щоб у разі необхідності використовувати для подачі води в місто, а Мінекології говорить – ні, це, вибачте, паркова зона, ми вас туди не пустимо», – зазначив посадовець.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України перейменував Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України на Міністерство економіки та довкілля України. Відповідну постанову Уряд ухвалив на засіданні 17 липня 2026 року.

Нагадаємо, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. 

 

 

 

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